Нашествие саранчи на туристический город в Мексике сочли библейским предупреждением

Жителей мексиканского города Мерида испугало нашествие саранчи, они сочли напасть библейским предупреждением. Об этом сообщает The Mirror.

Небо популярного туристического центра почернело от миллионов насекомых. Горожане восприняли это как предзнаменование стихийного бедствия.

«Это конец света. Покайтесь», — сказал один из местных жителей.

Власти уже объявили борьбу с насекомыми. Специалисты заверили, что полчища саранчи покинут Мериду примерно через два дня.

В августе нашествие саранчи зафиксировали в Краснодарском крае. Большое количество насекомых заметили на лиманах в Приморско-Ахтарском, Калининском, Славянском и Красноармейском районах Кубани. Там в изобилии растут рогоз и камыши, которыми питается саранча.

До этого нашествие саранчи в Астраханской области попало на видео.

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