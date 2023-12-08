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В России раскритиковали запрет на использование телефонов в школе

Правозащитница Тажеева: запрет телефонов в школах может нарушать границы ребенка

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Depositphotos

Законопроект о запрете телефонов в школах не поможет улучшить положение учеников. Таким мнением в беседе с Сиб.фм поделилась правозащитница из Новосибирска Анна Тажеева.

«Правоприменительная практика — насколько она будет верна и не нарушать границы ребенка? Мы прекрасно знаем, что есть учителя, которые конфликтуют с учениками, и если мы раньше видели много беспредела, снятого на камеру телефона, например как педагог бьет ученика головой об парту, а потом его увольняют с «черной меткой», то сейчас неизвестно, как будет», — отметила она.

По ее словам, многие школьники после введения такого закона будут приносить с собой два телефона, чтобы сдавать один из них и пользоваться оставшимся. Более послушные ученики не пойдут на этот шаг, но у них не будет возможности позвонить родителям в случае необходимости, добавила Тажеева. Эксперт предположила, что многие педагоги не будут забирать телефоны, чтобы не вступать в конфликт со школьниками.

6 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Далее законопроект должен рассмотреть Совет Федерации. Телефонами запретят пользоваться во время уроков, использовать их можно будет только в экстренных случаях при возникновении опасности жизни или здоровью.

Ранее психолог назвала подходящий возраст для покупки первого телефона ребенку.

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