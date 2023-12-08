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Водитель перевернувшегося в Приморье школьного автобуса рассказал о ДТП

«360»: водителя перевернувшегося в Приморье школьного автобуса госпитализировали

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Прокуратура Приморского края

Водитель школьного автобуса, попавшего в Приморском крае в ДТП с иномаркой, лег в больницу из-за подскочившего давления. Пострадал также один ребенок – после аварии он пожаловался, что у него болит бок, после чего его увезла скорая, рассказал мужчина телеканалу «360».

ДТП произошло на дороге ШкотовоПартизанск, автобус ехал из Владивостока в село Сергеевка. Как рассказал водитель, дети возвращались с сопровождающими с экскурсии в дельфинарии. По его словам, он не успел перед столкновением увидеть машину из-за того, что она двигалась с бешеной скоростью.

«Я ехал из Владивостока, включил поворотник, стал поворачивать на перекрестке, уже больше половины повернул и слышу визг тормозов, потом удар. Машину я не видел, без освещения ее было не видно, да и несся [водитель иномарки] как угорелый, даже дети могут подтвердить», — вспомнил водитель.

Автобус после столкновения развернуло, после чего он упал на бок. Детей забрали родители, одного пожаловавшегося на боль в боку мальчика увезли в больницу для осмотра. По словам водителя автобуса, дети не паниковали, все эвакуировались через аварийный люк слаженно и помогая друг другу.

«Вторая машина пострадала, но я в тот момент больше за детей переживал», — заключил мужчина.

Напомним, сообщалось, что в перевернувшемся автобусе находились 21 ребенок и сопровождающий, все пассажиры были пристегнуты. Сотрудники правоохранительных органов пообещали уточнить все обстоятельства происшествия и проверить правила перевозки детей.

Минтранс ранее предложил вернуть штрафы для водителей за превышение средней скорости.

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