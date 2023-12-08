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Россиянам рассказали, чем вредны реагенты

Эксперт ТРТС24 Курбатова: реагенты могут вредить окружающей среде

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Алексей Куденко/РИА Новости

Противогололедные реагенты, которыми обрабатывают дороги, могут навредить окружающей среде, рассказала Pravda.Ru эксперт портала ТРТС24 Екатерина Курбатова.

По ее словам, производители должны убедиться в их безопасности перед применением и оформить необходимые документы, чтобы избежать возможного вреда. Она уточнила, что реагенты могут попасть в почву или грунтовые воды, что может изменить их состав или повлиять на качество питьевой воды.

«Кроме того, реагенты могут негативно влиять на здоровье домашних животных, включая их лапы. Для защиты лап питомцев можно использовать специальные средства, такие как обувь для собак, защитный воск для лап и носочки. Если поражение реагентами уже произошло, необходимо обратиться к ветеринару», — отмечает Курбатова.

Руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин до этого сообщил в беседе с «Газетой.Ru», что самыми опасными для машин являются химические и комбинированные реагенты. Наименее вредными для автомобилей, по его словам, являются абразивные средства без добавления солей.

Ранее россияне выступили за отказ от использования реагентов и песка для борьбы со снегом.

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