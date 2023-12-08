В Подмосковье проведут карнавальный забег

В Центральном городском парке Королева 10 декабря состоится карнавальный забег «Space Carnival-2023», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«Юным и взрослым участникам предстоит не только пробежать дистанцию, но и проявить фантазию в создании своего карнавального образа. Участие в забегах платное. Необходима регистрация на сайте», — говорится в сообщении.

Стартовый городок откроется в 8.00, где участникам будут выдавать стартовые пакеты. С 10.00 начнутся забеги для детей на три дистанции: 1 000 м – от 8 до 11 лет, 500 м – от 4 до 7 лет, а 300 м –до 12 лет. Перед беговым состязанием спортсменов будет ждать разминка. В 10.45 на площади перед ЦДК им. М.И. Калинина поздравят всех участников, в 11.00 состоится церемония награждения победителей.

Вторая часть забега пройдет для более опытных бегунов. В 11:20 их будет ждать разминка, в 11:30 забеги на различные дистанции. Спортсмены от 12 лет смогут пробежать 5 км, от 16 лет – 10 км, взрослых ждет преодоление трассы на 21,1 км. В 12.15 на площади перед ЦДК им. М.И. Калинина наградят победителей и призеров.

Во время мероприятия для участников будут работать теплые раздевалки, камеры хранения, пункты питания с горячим чаем, а также музыкальное сопровождение, ведущие и волонтеры.