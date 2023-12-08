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В Подмосковье назвали количество оформленных онлайн справок

Жители Подмосковья оформили почти 150 тыс. медицинских справок онлайн с начала года

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Министерство здравоохранения Московской области

В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» жители Московской области могут заказать 9 видов медицинских справок через Интернет, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для удобства жителей мы перевели ряд справок в цифровой вид. Теперь для оформления справки нет необходимости посещать поликлинику. Кроме того, такой документ не помнется и не потеряется, так как он будет храниться в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье». Всего с начала года было оформлено почти 150 тыс. медицинских справок, самая популярная – справка об отсутствии контактов», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что сертификат о профилактических прививках и справка для спортивной секции формируется автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа.

Также Стригункова подчеркнула, что для получения электронной справки для спортивной секции обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

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