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Россиянка стала фигуранткой уголовного дела, обманом заполучив норковую шубу с Wildberries

В Тюменской области поймали женщину, обманом заполучившую шубу с Wildberries

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Depositphotos

В Тюменской области клиентка попыталась обмануть маркетплейс, чтобы бесплатно получить норковую шубу. Об этом рассказали в полиции региона.

К правоохранителям обратилась индивидуальная предпринимательница, владеющая пунктом выдачи заказов в Уватском районе области, из которого похитили норковую шубу стоимостью около 71 тыс. рублей. Как уточняет агентство URA.RU, преступление произошло в ПВЗ Wildberries.

Злоумышленницей оказалась 35-летняя местная жительница. Ее задержали и доставили в отдел полиции. Женщина призналась в совершении кражи и заявила, что решила подменить заказанный товар на свою старую шубу после получения сообщения о доставке покупки в пункт выдачи. Она пришла в ПВЗ, получила заказ и подменила вещи в примерочной. После чего отдала сотруднику пункта запакованную старую шубу, отметив, что товар ей не подошел.

Теперь покупательнице грозит уголовное разбирательство, в ее отношении уже возбуждено дело. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Товар возвращен законному владельцу, расследование продолжается.

Ранее Wildberries без ведома клиентки оформил заказ с сохраненными у нее в корзине товарами.

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