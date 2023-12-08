Гидрометцентр: аномальные морозы в Москве сменят рекордные снегопады

Предстоящие выходные в Москве будут аномально морозными – температура воздуха отклонится на 7-9 градусов от среднесуточных норм, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако в начале будущей рабочей недели холода отступят, а на смену им придут рекордные снегопады, рассказал он в беседе с НСН.

Морозы в выходные будут «очень сильными», такая аномалия уже считается опасным явлением, предупредил Вильфанд. Однако регионам восточнее столицы придется тяжелее – так, в Омской, Томской областях, Красноярском, Забайкальском краях и в Якутии отклонение от нормы составит 10 градусов.

После пиковых морозов постепенно начнет теплеть, температура воздуха будет составлять 12 градусов мороза ночью и до 8 градусов – днем.

«Температура низкая, но аномальных холодов в Москве на следующей неделе уже не будет, начиная со вторника, понедельник еще будет переходным днем. Воздушные массы будут уже поступать не с востока, а с запада. Критичные морозы начнут отступать», — рассказал Вильфанд.

За обновление рекордов, по его словам, на следующей неделе в столице будет отвечать снег, который начнется как раз со вторника. По словам синоптика, «мощного» снегопада не будет, но в день будет выпадать по 1,5-2 мм осадков, а высота снежного покрова в столице уже считается рекордно высокой.

«Никогда еще ранее в Москве в это время таких сугробов не было – 34-40 сантиметров. Невероятно снежный месяц сейчас. На следующей неделе сугробы еще подрастут», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.

Напомним, в выходные в Москве пройдет небольшой снег и заметно похолодает. По прогнозу синоптиков, «будет холодно, но без рекордов».

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