Эксперт по выживанию рассказал, как правильно одеваться при сильных морозах

Чтобы избежать обморожения при сильных морозах важно правильно выбирать одежду. Лучше всего придерживаться принципа многослойности, считает эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов. Причем важно комбинировать слои одежды в зависимости от материала, из которого она изготовлена, отметил он в беседе с RT.

Если человек на морозе планирует двигаться, а не стоять, то первый слоем одежды должно быть термобелье. Затем следует надеть флисовую кофту, а сверху – пуховик или мембранную куртку.

«Главный принцип: чтобы человек как можно дольше оставался сухим. Одежда должна выводить пот наружу», — пояснил Халилов.

Он посоветовал также иметь «запас прочности»: к примеру, одеваться на –15 при погоде в –10. Важно также надевать теплые шапку, шарф и рукавицы, стараясь не держать руки в карманах. Мерзнуть человек начинает обычно с ног, поэтому обувь – один из основных элементов одежды. Если у обуви тонкие подошва и стелька, а ноги потеют, то человек почти наверняка замерзнет.

«Если обувь не очень мощная, то лучше вставить дополнительную стельку», — отметил Халилов, добавив, что также следует купить правильные носки, лучше всего – трекинговые.

На зимнюю прогулку с собой нужно взять термос с горячим сладким чаем, сладкие шоколадные батончики. При выходе в мороз в отдаленных регионах с собой лучше иметь грелки.

Напомним, В Минздраве также рекомендуют одевать детей в морозы, придерживаясь принципа многослойности. Причем лучше отдавать предпочтение шапке-шлему с подкладом из флиса, а вместо перчаток надевать варежки.

Врач ранее посоветовал россиянам в мороз перейти на питание арктического солдата.