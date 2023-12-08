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Эксперт по выживанию рассказал, как правильно одеваться при сильных морозах

Спасатель Халилов: при морозах нужно соблюдать принцип многослойности одежды

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Чтобы избежать обморожения при сильных морозах важно правильно выбирать одежду. Лучше всего придерживаться принципа многослойности, считает эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов. Причем важно комбинировать слои одежды в зависимости от материала, из которого она изготовлена, отметил он в беседе с RT.

Если человек на морозе планирует двигаться, а не стоять, то первый слоем одежды должно быть термобелье. Затем следует надеть флисовую кофту, а сверху – пуховик или мембранную куртку.

«Главный принцип: чтобы человек как можно дольше оставался сухим. Одежда должна выводить пот наружу», — пояснил Халилов.

Он посоветовал также иметь «запас прочности»: к примеру, одеваться на –15 при погоде в –10. Важно также надевать теплые шапку, шарф и рукавицы, стараясь не держать руки в карманах. Мерзнуть человек начинает обычно с ног, поэтому обувь – один из основных элементов одежды. Если у обуви тонкие подошва и стелька, а ноги потеют, то человек почти наверняка замерзнет.

«Если обувь не очень мощная, то лучше вставить дополнительную стельку», — отметил Халилов, добавив, что также следует купить правильные носки, лучше всего – трекинговые.

На зимнюю прогулку с собой нужно взять термос с горячим сладким чаем, сладкие шоколадные батончики. При выходе в мороз в отдаленных регионах с собой лучше иметь грелки.

Напомним, В Минздраве также рекомендуют одевать детей в морозы, придерживаясь принципа многослойности. Причем лучше отдавать предпочтение шапке-шлему с подкладом из флиса, а вместо перчаток надевать варежки.

Врач ранее посоветовал россиянам в мороз перейти на питание арктического солдата.

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