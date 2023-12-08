В Москве обсудят варианты сотрудничества брендов и СМИ

Комитет по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров проведет заседание на тему «Объединяя усилия. Эпоха коллабораций брендов и медиа для привлечения аудитории», сообщает пресс-служба ассоциации.

Эксперты обсудят вопросы факторов и трендов, способствующих росту коллабораций между брендами и медиа, а также способы привлечения аудитории к сайтам СМИ.

Председателями комитета назначены директор департамента общественных связей, ПАО «ГМК «Норильский Никель», сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Татьяна Смирнова, председатель совета директоров коммуникационного агентства «Главный Советник», сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Иван Еремин и генеральный директор Independent Media, сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Наталья Веснина.

Заседание пройдет 15 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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