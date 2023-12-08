Россиянам назвали способы, которые помогут избежать лишних трат в продуктовом магазине

В продуктовый магазин не стоит идти сразу после получения зарплаты или пенсии, если вы хотите избежать лишних трат. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономический наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он пояснил, что в момент поступления денежных средств у человека может появиться «завышенное ощущение по поводу собственного благосостояния». Оно может усилиться, если до этого в жизни был «период финансового воздержания», предупредил эксперт. Помимо этого, не стоит идти за продуктами голодным.

«В продуктовый, как правило, не рекомендуют идти на голодный желудок, потому что хороший аппетит тоже способствует большим тратам», — пояснил Беляев.

Третий способ, который поможет сэкономить, — составлять список покупок. Это поможет не только купить все необходимое, но и воздержаться от лишних трат, заключил экономист.

Накануне эксперт Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова говорила, что россияне могут сэкономить на платежах, если будут оплачивать покупки QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). По ее словам, банки и магазины не берут комиссию за платежи по СБП.

Ранее россиянам назвали три способа, которые помогут сэкономить на новогоднем столе.