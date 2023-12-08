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В Литве проверят выдачу паспортов детям Романа Абрамовича

Президент Литвы поручил проверить правильность выдачи паспортов детям Абрамовича

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа поручил проверить, «насколько правильно» дети российского предпринимателя Романа Абрамовича получили гражданство республики. Об этом сообщил местный телеканал LRT.

Как подчеркивается в материале, бизнесмен находится под санкциями Европейского союза (ЕС). При этом сам литовский лидер уточнил, что наследники Абрамовича получили паспорта в соответствии с законодательством.

«Надо проверить, насколько правильно оно (законодательство. — «Газета.Ru») было применено. И нам нужно оценить, участвовали ли эти конкретные лица, например, в механизме санкций ЕС против РФ», — добавил Науседа.

Также он призвал принять меры в случае подтверждения данной информации. В частности, глава государства указал на необходимость в такой ситуации применить по отношению к Анне и Аркадию Абрамовичам «других литовских законов».

В начале декабря издание Delfi опубликовало материал, в котором со ссылкой на данные международного журналистского расследования Cyprus confidential сообщило о наличии у детей Романа Абрамовича литовского гражданства. Как отметили авторы материала, сын предпринимателя получил паспорт иностранного государства еще 10 лет назад. Более того, срок действия документа истек 5 декабря 2023 года.

Ранее президент Литвы сообщил о намерении баллотироваться на второй срок.

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