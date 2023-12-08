Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия» ко Дню Героев Отечества откроет 1,5 тысячи «Парт Героя»

В российских учебных заведениях установили уже 19 тысяч «Парт Героя»

close
100%
Единая Россия

«Единая Россия» ко Дню Героев Отечества откроет 1,5 тысячи «Парт Героя» по всей стране. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова, сообщается на сайте партии.

«Каждая «Парта Героя» – это история подвига, который вдохновляет нас и детей работать, учиться еще лучше и делать больше хорошего для страны и окружающих», — сказала Аршинова.

Она отметила, что всего в регионах установлено 19 тысяч парт. Такие парты уже появились в 12 тысячах школ. При этом проект реализуется не только в школах, но и в колледжах, техникумах и вузах.

Так, в Бийском государственном колледже Алтайского края открыли парту, посвященную подвигу Александра Лобачева. Он отдал свою жизнь в ходе СВО при освобождении железнодорожной станции города Попасная (ЛНР). Награжден орденом Мужества посмертно.

В Черновской средней школе Московской области «Парту Героя» установили в честь подвига Советского военного летчика-истребителя, героя Советского Союза Алексея Маресьева.

В Гусевской школе Волгоградской области парту открыли в честь Героя Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Николая Сарафанова, чье имя носит улица в Волгограде.

«У детей должна быть возможность учить историю не только со страниц учебников, вся окружающая обстановка в школе должна способствовать развитию интереса ребенка к изучению истории своей страны», — сказала Аршинова.

Отмечается, что партпроект «Новая школа» также реализует проект «Лица Героев», в рамках которого на фасадах зданий школ, стенах коридоров размещается информация о героях Великой Отечественной войны, боевых действий, СВО, Героях труда, видных деятелей спорта, культуры, науки. Муралы уже появились в Алтайском крае, Московской, Саратовской, Мурманской, Тульской областях.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами