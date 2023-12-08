«Единая Россия» ко Дню Героев Отечества откроет 1,5 тысячи «Парт Героя» по всей стране. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова, сообщается на сайте партии.

«Каждая «Парта Героя» – это история подвига, который вдохновляет нас и детей работать, учиться еще лучше и делать больше хорошего для страны и окружающих», — сказала Аршинова.

Она отметила, что всего в регионах установлено 19 тысяч парт. Такие парты уже появились в 12 тысячах школ. При этом проект реализуется не только в школах, но и в колледжах, техникумах и вузах.

Так, в Бийском государственном колледже Алтайского края открыли парту, посвященную подвигу Александра Лобачева. Он отдал свою жизнь в ходе СВО при освобождении железнодорожной станции города Попасная (ЛНР). Награжден орденом Мужества посмертно.

В Черновской средней школе Московской области «Парту Героя» установили в честь подвига Советского военного летчика-истребителя, героя Советского Союза Алексея Маресьева.

В Гусевской школе Волгоградской области парту открыли в честь Героя Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Николая Сарафанова, чье имя носит улица в Волгограде.

«У детей должна быть возможность учить историю не только со страниц учебников, вся окружающая обстановка в школе должна способствовать развитию интереса ребенка к изучению истории своей страны», — сказала Аршинова.

Отмечается, что партпроект «Новая школа» также реализует проект «Лица Героев», в рамках которого на фасадах зданий школ, стенах коридоров размещается информация о героях Великой Отечественной войны, боевых действий, СВО, Героях труда, видных деятелей спорта, культуры, науки. Муралы уже появились в Алтайском крае, Московской, Саратовской, Мурманской, Тульской областях.