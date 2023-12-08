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В Приморье автобус с детьми перевернулся после столкновения с иномаркой

В Приморском крае на дороге перевернулся автобус со школьниками

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Прокуратура Приморского края

В Приморском крае произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на автодороге Шкотово – Пароизанск. Средство передвижения следовало из Владивостока в село Сергеевка. По предварительной информации, автобус не уступил дорогу иномарке во время поворота.

В момент происшествия в салоне находились 21 ребенок и сопровождающий. Все пассажиры были пристегнуты, на данный момент детей осматривают.

На месте работают представители правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, они проверят, исполнялись ли требования по организации перевозки детей.

Ранее в Краснодаре пьяные сотрудники ГИБДД врезались в служебные машины друг друга и решили скрыть ДТП.

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