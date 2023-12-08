В Новосибирске восемь человек пострадали в массовом ДТП на Октябрьском мосту

В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием пяти машин и пассажира. Об этом сообщается в «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел на Октябрьском мосту утром. В результате аварии пострадали восемь человек, троим из них понадобилась помощь врачей. Водителей машин марки Kia Rio, Nissan и пассажира передали медикам. Другим автомобилистам и их пассажирам госпитализация не понадобилась.

На участке, где произошло ДТП, наблюдались затруднения в движении. Спасатели помогли всем пострадавшим и провели противопожарные мероприятия. Спустя около двух часов специалисты окончили работы.

Ранее в Ставрополе пьяный водитель устроил массовое ДТП.