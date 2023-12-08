Задержан отец устроившей стрельбу в Брянске школьницы

Полиция задержала отца девочки, которая устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно о задержании 40-летнего генерального директора частной охранной организации (ЧОО), которая отвечала за безопасность школы, и 51-летней сотрудницы охраны учебного заведения.

По данным РИА Новости, ЧОО носит носит название «Экскалибур». Генеральным директором предприятия является Сергей Поддубный, его и задержали. Сотрудницу охраны школы зовут Галина Черткова.

По словам собеседника агентства, задержание произошло в ночь на 8 декабря, расследование уголовного дела ведется Следственным комитетом России.

Утром 7 декабря девочка пришла в школу одетая во все черное. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Поднявшись на четвертый этаж, школьница зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям.

Ранее стало известно, как восьмиклассница пронесла ружье в школу в Брянске.