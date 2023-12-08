Россиянин ударил знакомого жены ножом в глаз после новостей о ее измене

В Петербурге признание жены закончилось для ее знакомого ранением. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Культуры. Дочь женщины вызвала правоохранителей, так как глава семьи угрожал человеку ножом. В результате приехавшие на место полицейские нашли мужчину с окровавленным лицом. Его госпитализировали с ножевым ранением в левый глаз.

По словам отца семьи, он ударил знакомого жены ножом после того, как супруга призналась в измене.

Россиянина задержали и поместили в камеру. На него также составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Башкирии школьник напал на другого учащегося с ножом из-за ревности к однокласснице.