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В России призвали сделать спортивную «Суворовскую карту» для молодежи

Волынец призвала выпустить «Суворовскую карту» на 20 тысяч рублей для молодежи

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В России необходимо создать «Суворовскую карту», по которой молодежь и дети смогут заниматься спортом бесплатно. С такой инициативой вышла детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Свое обращение она направила главе комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрию Свищеву, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Популяризация спорта очень важна для развития детей, однако чаще всего главной проблемой в этой сфере является нехватка у семьи финансов на оплату желанных спортивных секций, отметила Волынец. Для решения этой проблемы она предложила создать социальную программу для молодежи от 14 до 22 лет на посещение спортивных занятий.

Действовать «Суворовская карта», по мнению омбудсмена, должна по аналогии с «Пушкинской картой», по которой дети посещают различные культурные мероприятия. Пользоваться ею ребята могли бы в фитнес-залах, бассейнах, оздоровительных центрах и других учреждениях, говорится в обращении Волынец. Номинал карты она предложила сделать в 20 тыс. рублей.

Отметим, что в Госдуме уже предлагали создать спортивный аналог «Пушкинской карты» — с такой инициативой выходила депутат Яна Лантратова. Она призывала ввести такую карту для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от 5 до 18 лет. Ее инициативу поддержал первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Ранее в России поддержали введение аналога «Пушкинской карты для педагогов».

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