Женщина и ее ребенок-инвалид пострадали от нападения стаи собак в Алтайском крае

В Бийске бродячие собаки напали на мать и ребенка. Об этом рассказал «Бийский рабочий».

Все произошло 4 декабря, когда женщина шла с сыном на остановку автобуса в районе улицы Кулундинской ранним утром. У 14-летнего подростка, как уточняется, есть инвалидность по неврологии. Мать ребенка говорит, что его «хорошо укусили, до крови», после чего им пришлось идти к врачу и ставить уколы от бешенства.

«Они на нас налетели – одна маленькая и четыре больших, сына за ногу схватили, начали кусать, трепать, он упал. Меня не сильно задели, и я его сразу оттащила из кучи», — описывает события того дня женщина.

Она рассказала, что звала на помощь, но никто из местных жителей не откликнулся. Через некоторое время собаки отступили, но одна продолжала преследовать мать и ребенка до тех пор, пока женщина не бросила в нее камень. По словам родительницы, теперь и сын, и она сама начали бояться собак.

«Мои дети сами ездили в школу, а теперь мне придется их провожать. Нам также пришлось обратиться к логопеду, у сына после нападения проблемы, нужно проставить ему череду обязательных прививок от бешенства. Я очень хочу привлечь к ответственности хозяев», — заявила пострадавшая. Она знает, кому принадлежат собаки и кто их подкармливает.

О стае домашних собак, которая терроризирует всю округу, говорят и другие жители города.

«Убрать источник опасности – конкретно этих собак, пока никто не может. Потому что когда приезжает полиция, хозяева псов говорят, что животинки не их, а для отлова говорят, что «они наши», — отметили горожане.

Следователи СК уже возбудили и расследуют дело о халатности. В прокуратуре пообещали дать оценку исполнения должностными лицами законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собак – соблюдения ими требований, предъявляемых к содержанию домашних животных.

Ранее под Волгоградом стая бездомных собак напала на 12-летнюю девочку, когда она снимала видео.