В Петербурге мать обожгла детям руки при помощи газовой конфорки

В Петербурге мать обвинили в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Кировском районе. Сотрудники детского сада заметили на руках двоих воспитанников ожоги. В беседе с детьми выяснилось, что родительница держала пальцы младших членов семьи над газовой конфоркой.

После этого заведующая организации обратилась в полицию. Правоохранители приехали в квартиру 30-летней гражданки Таджикистана и вызвали скорую помощь для детей.

Медики увезли мальчиков в детскую больницу. Мать опросили и отпустили под обязательства о явке. Известно, что женщина состоит на миграционном учете.

Ранее в Тверской области ребенок обжегся моющим средством в детском саду.