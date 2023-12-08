Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мать обожгла детям руки при помощи газовой конфорки

В Петербурге мигрантка привела в детский сад мальчиков с обожженными руками

close
100%
Pixabay

В Петербурге мать обвинили в жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Кировском районе. Сотрудники детского сада заметили на руках двоих воспитанников ожоги. В беседе с детьми выяснилось, что родительница держала пальцы младших членов семьи над газовой конфоркой.

После этого заведующая организации обратилась в полицию. Правоохранители приехали в квартиру 30-летней гражданки Таджикистана и вызвали скорую помощь для детей.

Медики увезли мальчиков в детскую больницу. Мать опросили и отпустили под обязательства о явке. Известно, что женщина состоит на миграционном учете.

Ранее в Тверской области ребенок обжегся моющим средством в детском саду.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами