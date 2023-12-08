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Возгорание произошло на газопроводе в Керчи

РИА Новости: пожар на газопроводе в Керчи потушили в шесть утра

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Shutterstock

Пожар произошел на участке газопровода, расположенного в городе Керчи. К текущему моменту возгорание ликвидировано, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы населенного пункта.

Как указано в материале, из-за ЧП на инфраструктурном объекте около 30 тыс. местных жителей оказались отключены от газоснабжения. В настоящее время на поврежденном трубопроводе продолжаются восстановительные работы, уточняется в статье.

Согласно данным агентства, огонь охватил объект инфраструктуры в ночь на 8 декабря. Пожар произошел на газопроводе среднего давления, который пролегает по улице генерала Петрова.

«Ликвидация пожара произошла в шесть утра (мск). В результате пожара от газоснабжения отключено около 30 тыс. жителей», — добавил источник.

Другие подробности о случившемся пока не приводятся. Теперь специалистам предстоит установить точные причины возгорания.

Вечером 7 декабря пламя охватило здание Электрозавода, которое находится на Преображенской набережной в Москве. Согласно заявлению столичного управления МЧС РФ, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Позже в пресс-службе «Холдинга ЭРСО» уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал. Также, по словам представителей организации, огонь не нанес ущерб производственным мощностям.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелось здание консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

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