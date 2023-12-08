В Москве несколько человек открыли стрельбу и украли из машины сумки с деньгами

В Москве неизвестные украли из машины мужчины деньги. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на Шипиловской улице. Несколько человек вышли из своего автомобиля и подошли к машине пострадавшего. После этого неизвестные несколько раз выстрелили и украли из транспортного средства сумки. По предварительной информации, внутри находились купюры.

После кражи люди скрылись на автомобиле. В последствии машину нашли недалеко от места преступления.

На данный момент неизвестно, какую сумму забрали грабители. О том был ли ранен водитель, также не сообщается.

На данный момент правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

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