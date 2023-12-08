В Башкирии автомобиль с людьми ушел под лед

В Бурятии спасатели нашли троих людей, которые провалились на машине под лед. Об этом сообщает ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

Инцидент произошел на Байкале. Россияне оказались в воде, но смогли самостоятельно выбраться на берег. Когда спасатели прибыли на место, они заметили женщину. По ее словам, они с товарищами разделились.

«Позже были найдены еще два человека, они находились возле рыбацкой будки и ожидали помощи», – сообщается в публикации.

Как сообщил один из спасателей, поиски людей осложнял сильный ветер и метель.

Поисковики обогрели людей в салоне вездехода и передали родственникам. Так как все найденные были в удовлетворительном состоянии, от помощи врачей они отказались.

В МЧС напомнили о том, что Байкал еще не замерз. Выходить или выезжать на лед запрещено.

Ранее в Тамбове двое восьмилетних мальчиков провалились под лед.