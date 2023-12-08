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В Вифлееме арестован замглавы Иерусалимского фонда пожертвований

Wafa: в Вифлееме арестован замглавы Иерусалимского фонда пожертвований Бакират

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Corinna Kern/Reuters

Силы Израиля арестовали в Вифлееме заместителя генерального директора Иерусалимского фонда пожертвований Наджеха Бакирата. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

Отмечается, что арест был осуществлен во время рейда израильских военных в его доме. Более подробной информации не приводится.

Известно, что Бакирата неоднократно арестовывали по обвинению в незаконной деятельности, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) указывала на его связи с радикальным палестинским движением ХАМАС.

По данным Wafa, ЦАХАЛ также провел отдельные рейды в деревнях Кафр-Каддум и Джинсафут.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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