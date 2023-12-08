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Аномальные морозы ожидаются в некоторых регионах России

Аномальные морозы в ближайшие дни ожидаются в Красноярске и Хакасии

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

По информации региональных глав МЧС, в Красноярске и соседней Хакасии ожидаются аномальные морозы в конце текущей и начале следующей недели. Об этом пишет РИА Новости.

«В выходные и начале следующей недели синоптики прогнозируют сильные морозы. С 9 по 13 декабря в Красноярске ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 15-24 градуса Цельсия», — сообщили в управлении МЧС по Красноярскому краю.

Также отмечается, что с 10 по 13 декабря в центральных районах края ожидается температура воздуха до -45...-47 °C, а на севере до -50 °C. На дорогах возможно образование гололедицы.

Компания «КрасКом», осуществляющая поставку холодной воды в дома красноярцев, заявила об отмене всех плановых отключений воды на время аномальных морозов.

В региональном управлении МЧС по Хакасии также сообщили, что с 9 по 14 декабря в республике ожидаются аномально холодные погодные условия, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 12 градусов и более. В управлении МЧС по Туве сообщили, что в пятницу ожидается резкое снижение температуры до -37 °C. По данным сервиса «Яндекс», в настоящее время в столице Тувы, городе Кызыле, температура составляет -21 °C.

Два дня назад в Хакассии около 30 человек потерялись в тайге.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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