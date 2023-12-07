Машина с детьми попала под поезд на переезде в Ярославле

В Ярославле машина с двумя детьми попала под поезд, за рулем была мать детей. Об этом сообщили в паблике «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

ДТП произошло 7 декабря на регулируемом железнодорожном переезде на проспекте Авиаторов.

«По предварительной информации пострадали женщина-водитель 1977 года рождения и двое несовершеннолетних 2010 года рождения, доставлены в медицинское учреждение», — рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Ярославской области.

По предварительной информации, столкновение с составом произошло из-за того, что водитель выехала на переезд, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее в Магнитогорске локомотив протаранил Lada с пятью людьми.