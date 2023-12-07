В РАНХиГС к обучению приступили участники второго потока «Школы мэров»

Второй поток «Школы мэров», которая реализуется Высшей школой госуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), начал обучение в Мастерской управления «Сенеж».

Выступая перед слушателями в первый день обучения первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал «Школу мэров» частью системы кадрового резерва, которую выстраивает глава государства.

Он подчеркнул, что программа стала продолжением «Школы губернаторов» и сообщил, что в «Школе мэров» будут выступать спикерами выпускники «старшей» программы, а также федеральные министры и руководители крупных российских компаний.

«Это важное отличие всех программ кадрового резерва президентской академии — здесь выступают не профессиональные лекторы, а профессиональные управленцы.

Программа рассчитана на то, чтобы не просто передать определенный набор знаний, но в первую очередь поделиться опытом», — пояснил Сергей Кириенко.

По его словам, эффективность такого подхода доказывают цифры.

«В стране 89 регионов и в 51 из них посты губернаторов занимают слушатели «Школы губернаторов». Пять выпускников стали федеральными министрами, более 40 — назначены на посты заместителей министров, мэров крупных городов и руководителей отечественных компаний», — отметил Сергей Кириенко.

Кроме того, первый замруководителя администрации президента добавил, что участники могут стать соавторами программы. А также отметил, что программа связана с перемещением по стране, чтобы изучить лучшие практики, которые уже существуют в муниципалитетах.

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил о том, что в 2017 году президентом России было принято решение перезапускать подход к кадровой политике в стране.

«Началась системная и серьезная работа. Начали с подготовки губернаторов, но стало понятно, что система будет распространяться дальше. Программа «Школа мэров» — верхушка айсберга в большой системе подготовки кадрового резерва муниципальных команд», — сказал Комиссаров.

Программа «Школа мэров» была запущена в ноябре. Образовательный проект создан по поручению президента России Владимира Путина и реализуется Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с администрацией президента.