В Москве разоблачили банду полицейских, продававших данные россиян

Следователи предъявили трем бывшим оперативникам отдела полиции по Таганскому району Москвы и экс-инженеру столичного ГУ МВД России обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее они были арестованы по делу о неправомерном доступе к информационной базе МВД России, повлекшем тяжкие последствия. Оперативники продавали личные данные россиян. Собеседники ТАСС уточнили, что фигуранты признали вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием.

До этого сообщалось, что начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов был задержан по делу о расправе над двумя людьми в начале 2000-х годов.

3 декабря в Астрахани задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками. Предположительно он «крышевал» местную ОПГ, распространяющую в городе запрещенные вещества.

7 декабря в Санкт-Петербурге полицейских, которые занимались покровительством ОПГ, задержали после драки, стрельбы и погони за угнанным служебным УАЗом.

Ранее бывшего полицейского оштрафовали за угон автомобиля, который он должен был найти.