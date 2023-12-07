Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве разоблачили банду полицейских, продававших данные россиян

В Москве трех полицейских обвинили в продаже личных данных граждан РФ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следователи предъявили трем бывшим оперативникам отдела полиции по Таганскому району Москвы и экс-инженеру столичного ГУ МВД России обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее они были арестованы по делу о неправомерном доступе к информационной базе МВД России, повлекшем тяжкие последствия. Оперативники продавали личные данные россиян. Собеседники ТАСС уточнили, что фигуранты признали вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием.

До этого сообщалось, что начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов был задержан по делу о расправе над двумя людьми в начале 2000-х годов.

3 декабря в Астрахани задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками. Предположительно он «крышевал» местную ОПГ, распространяющую в городе запрещенные вещества.

7 декабря в Санкт-Петербурге полицейских, которые занимались покровительством ОПГ, задержали после драки, стрельбы и погони за угнанным служебным УАЗом.

Ранее бывшего полицейского оштрафовали за угон автомобиля, который он должен был найти.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами