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На Урале мужчина поджег заправку, проверяя зажигалкой уровень бензина в баке

В Среднеуральске мужчина поджег заправку, проверяя зажигалкой уровень бензина

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В Свердловской области водитель легкого автомобиля поджег заправку, проверяя зажигалкой уровень бензина в баке. Видеозапись случившегося опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в Среднеуральске. На кадрах автовладелец, заправляя свою машину, подносит к горловине бензобака зажигалку и щелкает ей. Машина и заправочная станция моментально воспламеняются. Автовладелец успел отогнать машину, а затем вместе с заправщиком потушил колонку до приезда пожарных.

Ранее спасатели потушили открытый огонь на АЗС в Химках.

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