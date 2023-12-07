На Урале мужчина поджег заправку, проверяя зажигалкой уровень бензина в баке

В Свердловской области водитель легкого автомобиля поджег заправку, проверяя зажигалкой уровень бензина в баке. Видеозапись случившегося опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в Среднеуральске. На кадрах автовладелец, заправляя свою машину, подносит к горловине бензобака зажигалку и щелкает ей. Машина и заправочная станция моментально воспламеняются. Автовладелец успел отогнать машину, а затем вместе с заправщиком потушил колонку до приезда пожарных.

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