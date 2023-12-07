Соседи Кивы рассказали подробности последней встречи с ним

Соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где был убит экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, видели его на утренней прогулке шестого декабря. Об этом РИА Новости рассказал очевидец по имени Андрей.

«Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра, здесь хорошая территория, прогуливались, они вместе, поздоровались с тем человеком», — отметил он.

По словам мужчины, Кива, похоже, проживал в гостинице на территории поселка. Он также рассказал, что к нему приходили двое участковых, задавали несколько вопросов.

При этом корреспондент РИА Новости сообщил, что нашел проход в заборе вокруг отеля. Протоптанная тропинка ведет на территорию, вплотную прилегающую в гостинице, где жил экс-депутат.

46-летний Илья Кива был убит в Подмосковье выстрелом в голову. Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля. Утверждается, что за ликвидацией бывшего парламентария стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

Управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по факту убийства (ст. 105 Уголовного кодекса).

Ранее в Кремле отреагировали на убийство экс-депутата Рады Кивы.