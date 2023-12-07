Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соседи Кивы рассказали подробности последней встречи с ним

Соседи убитого в Подмосковье Кивы видели экс-депутата Рады на утренней прогулке

close
100%
ilya_kiva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Соседи по коттеджному поселку в Подмосковье, где был убит экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива, видели его на утренней прогулке шестого декабря. Об этом РИА Новости рассказал очевидец по имени Андрей.

«Товарищ мой с утра видел, еще в 10 утра, здесь хорошая территория, прогуливались, они вместе, поздоровались с тем человеком», — отметил он.

По словам мужчины, Кива, похоже, проживал в гостинице на территории поселка. Он также рассказал, что к нему приходили двое участковых, задавали несколько вопросов.

При этом корреспондент РИА Новости сообщил, что нашел проход в заборе вокруг отеля. Протоптанная тропинка ведет на территорию, вплотную прилегающую в гостинице, где жил экс-депутат.

46-летний Илья Кива был убит в Подмосковье выстрелом в голову. Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля. Утверждается, что за ликвидацией бывшего парламентария стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

Управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело по факту убийства (ст. 105 Уголовного кодекса).

Ранее в Кремле отреагировали на убийство экс-депутата Рады Кивы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами