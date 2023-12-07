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Неизвестный похитил из трусов россиянина 350 тысяч рублей

В Новосибирске неизвестный выкрал из трусов мужчины 350 тысяч рублей

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Октябрьском районе Новосибирска задержали злоумышленника, который вытащил у мужчины 350 тысяч рублей на крыльце у подъезда. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

С заявлением в полицию обратился 40-летний житель Новосибирска, мужчина рассказал, что находился в гостях у своей знакомой, когда к женщине неожиданно пришел неизвестный ему приятель.

Новосибирец имел при себе крупную сумму денег и решил спрятать их — он затолкал купюры за резинку нижнего белья и прикрыл их футболкой. Мужчины спустились на крыльцо у подъезда, во время недолгого общения, незнакомец выхватил у потерпевшего деньги и скрылся.

Подозреваемого удалось задержать, им оказался 22-летний местный житель, который уже был судим за грабеж. Деньги он успел потратить на личные нужды, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин с судимостью украл миллион, устроившись на работу учителем.

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