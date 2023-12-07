Премьер попросил украинцев реже пользоваться электричеством

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сограждан снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать введения графиков отключения света. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Правительство и энергетики призывают всех и каждого снизить потребление электроэнергии. Особенно с 9:00 до 19:00 (с 10:00 до 20:00 мск). Это позволит избежать введения графиков отключений», — написал он.

Шмыгаль попросил не использовать одновременно несколько мощных электроприборов, перенести стирку на ночные часы, а также выключать свет в неиспользуемых помещениях.

Украинцев не в первый раз просят экономить электричество. В ноябре компания «Укрэнерго» заявила о дефиците электроэнергии. «Самыми критическими часами» там назвали период с 17 до 19 часов.

До этого директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой. По его словам, тепловая энергетика является большой бедой для Украины, так как она в стране по большей части угольная.

Ранее на Украине пожаловались на дефицит топлива из-за блокады границ грузоперевозчиками.