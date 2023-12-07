Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер попросил украинцев реже пользоваться электричеством

Шмыгаль призвал украинцев экономить электричество, иначе его будут отключать

close
100%
Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сограждан снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать введения графиков отключения света. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Правительство и энергетики призывают всех и каждого снизить потребление электроэнергии. Особенно с 9:00 до 19:00 (с 10:00 до 20:00 мск). Это позволит избежать введения графиков отключений», — написал он.

Шмыгаль попросил не использовать одновременно несколько мощных электроприборов, перенести стирку на ночные часы, а также выключать свет в неиспользуемых помещениях.

Украинцев не в первый раз просят экономить электричество. В ноябре компания «Укрэнерго» заявила о дефиците электроэнергии. «Самыми критическими часами» там назвали период с 17 до 19 часов.

До этого директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой. По его словам, тепловая энергетика является большой бедой для Украины, так как она в стране по большей части угольная.

Ранее на Украине пожаловались на дефицит топлива из-за блокады границ грузоперевозчиками.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами