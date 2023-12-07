«Аэрофлот» предупредил пассажиров о проблемах с покупкой билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о сбое в системе бронирования Leonardo, из-за которой возникли проблемы с оформлением билетов на всех платформах — от сайта компании до касс. Об этом говорится на сайте «Аэрофлота».

«В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт «Аэрофлота», агенты и др.). На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», — сообщили в компании.

Отмечается, что система регистрации пассажиров на сайте, в аэропорту и в приложении работает в обычном режиме.

На отечественные системы бронирования Leonardo и ТАИС российские авиакомпании массово перешли в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Причиной тому стало стремление обеспечить информационную безопасность и защитить персональные данные пассажиров от возможных сбоев иностранных систем. К осени 2022-го переход на отечественные аналоги завершили все компании.

Ранее сообщалось о DDOS-атаках на систему Leonardo.