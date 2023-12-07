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Во Вьетнаме учительница потеряла сознание после того, как ее избили школьники

Tuoi Tre News: учительница из Вьетнама потеряла сознание после избиения школьниками

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Во Вьетнаме учительница потеряла сознание после того, как ее избили школьники, пишет Tuoi Tre News.

Как сообщают СМИ, учащиеся средней школы Ван Фу на севере Вьетнама загнали учительницу музыки в угол в запертом классе, обзывали ее и кидали в нее различные предметы. Предполагается, что инцидент произошел после того, как педагог запретила выходить детям из класса.

В какой-то момент учительница попыталась пробраться к двери и выйти в коридор, но кто-то из учеников кинул сандалию и попал ей в голову. Женщина поморщилась от боли, а потом потеряла сознание под громкие возгласы детей.

Местные власти прокомментировали ситуацию и рассказали, что учительница ранее получала предупреждения за нецензурную брань в адрес учеников.

«В день инцидента она также неподобающе разговаривала с детьми, из-за чего они так с ней обращались», — говорится в заявлении.

Сообщается, что расследование инцидента продолжается.

Ранее учитель из Китая стал знаменитым в соцсетях благодаря своему почерку.

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