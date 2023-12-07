Большинство россиян считают, что Путину следует выдвигаться на новый срок

Большинство россиян, опрошенных фондом «Общественное мнение», считают, что президенту России Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Об этом сообщила управляющий директор проектов фонда Лариса Паутова, которую цитируют РИА Новости.

На вопрос, как следует поступить Путину в 2024 году, 70% ответили, что президенту следует баллотироваться на новый срок. При этом 15% респондентов полагают, что нынешнему главе государства нужно оставить президентский пост, но остаться у руководства страны в другой должности. Лишь 8% считают, что Путину следует уйти из политики, а 7% затруднились с ответом.

На вопрос, какие чувства, эмоции в последнее время вызывает у них президент, 44% респондентов назвали доверие, 34% — надежду, 31% — спокойствие, уверенность в будущем, 30% — гордость, 16% — благодарность, 9% — симпатию, любовь.

Беспокойство президент вызывает у 11% опрошенных, разочарование — у 7%, недоверие у 6%, страх, равно как и стыд — у 3%, антипатию – у 2%. Безразлично к главе государства относятся 4% россиян, затруднились с ответом 3%.

Кроме того, больше половины респондентов (67%) сообщили, что деятельность Путина отвечает интересам таких людей, как они, 22% — считают, что скорее не отвечает.

На вопрос, понимает или не понимает Путин, что заботит простых людей, их потребности или интересы — 74% ответили положительно, 18% отрицательно.

Также, по данным ФОМ, 77% россиян считают, что у молодых людей в стране есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. 15% считают, у молодежи нет перспектив.

При этом больше половины (63%) молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет сообщили, что сейчас у молодежи больше шансов, возможностей достичь успеха в жизни, реализовать свои желания, чем было 5 лет назад.

1 декабря ФОМ сообщил, что Владимиру Путину доверяют 75% граждан страны, а его деятельность одобряют 77%. Опрос, проведенный неделей ранее, показывал чуть более высокий уровень доверия президенту. Тогда 76% россиян заявили, что доверяют Путину.

Исследование было проведено среди 6100 респондентов. Опрос проводился по месту жительства.