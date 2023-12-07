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Украинскому депутату Дубинскому продлили арест без права на залог

«Страна.ua»: украинского депутата Дубинского оставили в СИЗО до 12 января

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Суд на Украине продлил арест депутата Верховной рады Александра Дубинского до 12 января без права на залог. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На судебном заседании Дубинский заявил, что ему сломали два ребра в СИЗО, что, по его словам, подтвердил рентген. Он также показал гематому, появившуюся на боку. При этом уточняется, что суд не стал вносить информацию о пытках и избиении депутата в материалы дела. Полиция и сотрудники СИЗО слова Дубинского отрицали.

13 ноября дома у Дубинского прошли обыски при участии сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Дубинского отправили под круглосуточный домашний арест. Позднее ему предъявили обвинения госизмене и отправили в СИЗО. В частности, политика подозревают в коррупции и участии в схеме по незаконному пересечению границы Украины для мужчин призывного возраста.

Сам он свою вину отрицает и считает дело против себя политическим преследованием за критику действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Дубинского перевели в одиночную камеру.

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