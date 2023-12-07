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Психиатр счел спонтанными действия устроившей стрельбу брянской восьмиклассницы

Психиатр Шуров: действия стрелявшей ученицы в Брянске выглядят спонтанными

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Андрей Мазунин/РИА Новости

Причиной стрельбы в брянской гимназии мог стать конфликт ученицы с одноклассниками, считает психиатр, врач-нарколог Василий Шуров. Действия девочки он в беседе с телеканалом «360» назвал спонтанными, отметив, что это могла быть месть за накипевшие обиды.

«Могу предположить, что у девочки были проблемы в школе, она затаила обиду. Но здесь больше похоже на спонтанное действие», — пояснил он, назвав трагедию «классическим скулшутингом».

Вооруженные нападения в школах – это распространенная проблема, а стрелки, как правило, приобретают мнимую популярность из-за СМИ, добавил психиатр.

Напомним, сегодня восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии. Пятерых человек госпитализировали с ранениями, один из мальчиков находится в тяжелом состоянии. Жертвами стали две девочки, включая стрелявшую. В учебных учреждениях города пообещали провести масштабные проверки после ЧП.

Глава охранной организации, отвечающей за безопасность брянской гимназии, объяснил, почему не сработали рамки металлоискателя.

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