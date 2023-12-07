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Девочка-подросток выпала из окна краснодарской школы

Kub Mash: в Краснодаре девочка выпала из окна школы

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В краснодарском микрорайоне Юбилейный девочка выпала из окна второго этажа в школе, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел днем 7 декабря в краснодарской школе, 12-летнюю девочку госпитализировали с травмами после падения с высоты. Во время перемены школьница пообщалась с классной руководительницей, а спустя несколько минут ее нашли под окном школьного кабинета.

По предварительной информации, пострадавшая посещала психолога и пила назначенные лекарства, ребенок недавно потерял отца и переживает сильный стресс. Известно, что школьница не имела проблем с учебой.

Ранее подросток выпал из окна школы во время перемены.

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