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Сотрудник российской пиццерии избил коллегу-девушку на кухне и попал на видео

Mash: в Ленобласти сотрудник пиццерии избил свою коллегу-девушку под камерой

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Телеграм-канал Mash на Мойке

В Ленобласти сотрудник пиццерии избил коллегу-девушку на кухне и пригрозил ей расправой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, в день инцидента в ресторане была полная посадка и сотрудникам было тяжело справляться с нагрузкой. Между двумя коллегами произошел конфликт на почве распределения обязанностей, и тогда молодой человек избил оппонентку прямо под камерой видеонаблюдения. Сообщается, что он также угрожал девушке расправой.

После произошедшего агрессор покинул рабочее место, а избитая девушка осталась до конца смены. По словам управляющего рестораном, молодой человек у них больше не работает, сообщает Telegram-канал.

Ранее самарец напал на женщину с ребенком в лифте и попал на видео.

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