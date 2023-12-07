Устроившую стрельбу в брянской школе девочку проверяли психологи

Восьмиклассницу, устроившую стрельбу в брянской школе, две недели назад проверяли психологи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным информационного ресурса, школьница успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Психологическая диагностика в брянской гимназии №5 проходила 24 ноября. Ученикам раздали бланки со специальным тестом.

По данным Baza, 14-летняя Алина прошла тест с остальными школьниками. Все показатели у девочки были в норме, поэтому с ней не проводили никаких дополнительных бесед.

Утром 7 декабря девочка пришла в школу одетая во все черное. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Поднявшись на четвертый этаж, школьница зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям.

Позднее глава Росгвардии Виктор Золотов направил в Брянск сотрудников лицензионно-разрешительной работы после стрельбы в гимназии для проверки всех обстоятельств происшествия.

Региональные следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее появилась информация о возможной причине стрельбы в школе Брянска.