Зампредседателя правления Альфа-Банка получил премию «Топ-1000 российских менеджеров»

Заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков стал победителем XXI премии «Топ-1000 российских менеджеров» в номинации «Лучший коммерческий директор», сообщает пресс-служба банка.

Премия «Топ-1000 российских менеджеров» присуждается по итогам ежегодного рейтинга, который публикуется на страницах газеты «Коммерсантъ». Лучшие топ-менеджеры в каждой отрасли выбираются путем голосования.

«Эта ценная награда — результат прежде всего командной работы. Розничный бизнес Альфа-Банка демонстрирует уверенные темпы роста в ключевых направлениях — в развитии daily banking, карточном бизнесе, потребительском, ипотечном и автокредитовании и не только. Это совместный вклад каждого из членов команды Альфы», — сказал Пятков.

В голосовании премии принимают участие представители СМИ, бизнес- и экспертного сообществ.