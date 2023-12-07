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Зампредседателя правления Альфа-Банка получил премию «Топ-1000 российских менеджеров»

Зампред правления Альфа-Банка Иван Пятков стал лучшим коммерческим директором

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Пресс-служба Альфа-Банка

Заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Иван Пятков стал победителем XXI премии «Топ-1000 российских менеджеров» в номинации «Лучший коммерческий директор», сообщает пресс-служба банка.

Премия «Топ-1000 российских менеджеров» присуждается по итогам ежегодного рейтинга, который публикуется на страницах газеты «Коммерсантъ». Лучшие топ-менеджеры в каждой отрасли выбираются путем голосования.

«Эта ценная награда — результат прежде всего командной работы. Розничный бизнес Альфа-Банка демонстрирует уверенные темпы роста в ключевых направлениях — в развитии daily banking, карточном бизнесе, потребительском, ипотечном и автокредитовании и не только. Это совместный вклад каждого из членов команды Альфы», — сказал Пятков.

В голосовании премии принимают участие представители СМИ, бизнес- и экспертного сообществ.

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