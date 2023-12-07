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В Саратовской области отказались от салюта и проведения массовых мероприятий в Новый год

В Саратовской области решили не тратить деньги на салюты и новогодние украшения

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Виктор Лисицын/Global Look Press

В Саратовской области откажутся от фейерверков в новогодние праздники. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Новогодние массовые мероприятия и салюты вновь не станут устраивать в области по решению главы региона.

«В прошлом году совместно с вами приняли решение отказаться от подобных трат, оставив лишь мероприятия для детей, в том числе традиционные елки. Для малышей эти зимние дни всегда особенные. Считаю, что в этом году необходимо поступить аналогичным образом», — отметил Бусаргин.

Как пояснил губернатор, это решение продиктовано необходимостью солидаризироваться с военными, которые «ежедневно рискуют жизнью ради безопасности каждого соотечественника» и остаются в зоне СВО. Также он заявил, что в этот раз власти не станут тратить деньги на иллюминацию и украшение городов.

«Праздничных элементов, закупленных в прошлые годы, достаточно», — подытожил губернатор.

До этого стало известно, что фейерверков в новогоднюю ночь не будет в Сочи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения военной операции некорректно и неэтично. В Курской области запрет на использование пиротехнических изделий, включая салюты, петарды и фейерверки, вступил в силу с 15 ноября. Аналогичное ограничение ввели и в Белгородской области, оно будет действовать до 26 января 2024 года.

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