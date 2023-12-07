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Россиянам назвали минусы частой смены работы

Во всем мире работодатели негативно относятся к частой смене работы сотрудниками

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Александр Рюмин

С одной стороны, мысль о новых карьерных возможностях кажется привлекательной, но с другой — важно осознавать последствия частой смены работы, предупреждают эксперты. О минусах непостоянства в карьере они рассказали «Ридусу».

В первую очередь, по словам специалистов, работодатели воспринимают частую смену работы как признак ненадежности сотрудника, неуживчивости в коллективе или недостатка профессиональных навыков. Компании ищут работников, на которых в долгосрочной перспективе можно положиться.

Кроме того, не стоит недооценивать стресс, который сопровождает период адаптации на новом рабочем месте.

Длительная работа в одной организации, отмечают эксперты, позволяет хорошо изучить ее профессиональную культуру, вырасти по карьерной лестнице, чувствовать себя комфортно и уверенно. Кроме того, долгосрочное сотрудничество с одним работодателем позволяет выстроить крепкую профессиональную репутацию.

Карьерный консультант Татьяна Минаева до этого перечислила признаки выгорания на работе. По ее словам, это постоянное чувство раздражения, морального и физического истощения, с которыми отдых и сон не помогают справиться. Кроме того, к симптомам выгорания эксперт относит падение мотивации, отстраненность от работы и других сфер жизни, снижение продуктивности, циничное отношение к коллегам, клиентам и другим людям, а также нежелание общаться с кем-либо.

Ранее россиянам рассказали о самых распространенных ошибках в резюме.

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