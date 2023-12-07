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Три человека пострадали в результате взрыва на полигоне в Рязанской области

СК РФ: на полигоне под Рязанью в результате взрыва погиб сотрудник Росгвардии

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Один сотрудник управления Росгвардии по Рязанской области погиб и еще двое получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства на полигоне, расположенном в селе Дубровичи. Об этом сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК РФ по региону.

В заявлении указано, что в настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты надзорного органа. Им предстоит совершить ряд неотложных процессуальных действий, при этом работу координирует лично руководитель областного следственного управления Владимир Никешкин.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в публикации.

Согласно данным ведомства, взрыв произошел во время стрельб на полигоне. Однако другие подробности о произошедшем, включая состояние двоих пострадавший, на данный момент не уточняются.

7 декабря прокуратура Рязанской области сообщила о самопроизвольном срабатывании взрывного устройства на полигоне в населенном пункте Дубровичи. Как рассказали представители надзорного органа, после произошедшего на место прибыла заместитель прокурора региона Екатерина Банникова.

Ранее в Екатеринбурге произошли несколько взрывов.

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