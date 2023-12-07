Ирландка вынуждена жить в коровнике из-за дорогих цен на аренду квартиры

Женщина из Ирландии вынуждена жить в коровнике из-за дорогих цен на аренду квартиры, пишет Mirror.

Как рассказала Беата, она работает в транснациональной компании и ее доход превышает порог для получения бесплатного социального жилья. Однако женщина жалуется, что не зарабатывает достаточно денег, чтобы платить за аренду жилья.

В начале года Беата жила в передвижном трейлере, но его конфисковали из-за задолженности по ипотеке у его владельца. После этого она не знала, куда ей идти, пока случайно не нашла заброшенный коровник.

Внутри коровника нет воды и отопления, зато есть электричество, рассказывает ирландка. Женщина пока не нашла лучший вариант жилья, поэтому остается там, даже несмотря на заморозки.

«У коровника гофрированная крыша, когда я смотрю вверх утром, когда холодная погода, на внутренней стороне крыши образуется лед. Внутри помещения минус пять градусов», — добавила Беата.

Женщина надеется, что огласка ее ситуации поможет в улучшении жилищных условий.

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