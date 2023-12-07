Подведены итоги «Большой русской винной экспедиции»

Simple Wine News и исследовательская компания Ratingtelling представили первый ежегодный рейтинг российских вин. Команда экспертов в рамках «Большой русской винной экспедиции» оценивала напитки из разных регионов страны.

С июля по середину октября было продегустировано более 2 тысяч вин. Эксперты составили лонг-лист из 500 напитков и финальный топ-100, в который вошли образцы с оценками 89+ баллов. Подробности — в материале проекта «Сноб».

Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов до этого отмечал, что бутылка хорошего тихого российского вина стоит как минимум 350-400 рублей за бутылку. По его словам, цена отечественного вина зависит от стоимости сырья: финансирования виноградников, рабочей силы и комплектующих.

В 2023 году ученые из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору (Португалия) выяснили, что флавоноиды — природные вещества, содержащиеся в вине, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, употребление этого напитка стимулирует выработку мелатонина и серотонина, которые способствует здоровому сну и хорошему настроению.

Ранее россиян предупредили о подорожании импортных вин в 2024 году.