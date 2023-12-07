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В Подмосковье обновили видеоэндоскопическое оборудование

Больницы Подмосковья получили 210 единиц видеоэндоскопического оборудования

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Министерство здравоохранения Московской области

С начала года в медицинские организации Московской области было поставлено современное медицинское оборудование, в том числе видеоэндоскопическое. Это риноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы, видеоколоноскопы и другая медтехника, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Для проведения высокоточной диагностики необходимо видеоэндоскопическое оборудование. Оно позволяет получить детальное изображение органа и выявить различные заболевания на ранней стадии. Кроме того, оно
применяется для проведения малоинвазивных операций и биопсии. С начала года в наши больницы поступило почти 210 единиц эндоскопической медтехники на сумму более 1,1 млрд рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Оборудование приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также по программе модернизации первичного звена здравоохранения Московской области. Медтехника поставлена в Видновскую, Щелковскую, Талдомскую, Солнечногорскую, Дмитровскую, Пушкинскую и другие больницы.

«В нашу больницу поступило три единицы медтехники. Благодаря появлению современных аппаратов и возможности их ротации, время приема пациентов сократилось. Теперь у нас нет простоя, отведенного на обработку и дезинфекцию эндоскопов – пока чистится один, в работе используется другой. Поток пациентов растет. Совместно с гастроэнтерологическим отделением мы выявляем самые разные заболевания. Например, за последнее время обнаружили два редких случая эозинофильного энтероколита», — сказал заведующий эндоскопическим отделением Пушкинской больницы им. профессора Розанова В.Н. Дмитрий Александровский.

На исследования направит лечащий врач при наличии медицинских показаний. Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС.

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