Глава охранявшей брянскую школу ЧОО назвал причину несработавших металлоискателей

Рамки металлоискателя в брянской гимназии № 5, где сегодня произошла стрельба, работают, заверил Сергей Поддубный, глава организации, обеспечивавшей безопасность учебного заведения, – ЧОО «Агентство экскалибур». Они срабатывают на ключи, телефоны, однако для выявления оружия нужны другие технические условия, сказал он телеканалу «360».

«У нас не созданы такие технические условия, чтобы они срабатывали именно на оружие. Если осуществлять досмотр, как в аэропорту, это займет [время] c утра до вечера, и учебный процесс просто не будет осуществляться», — пояснил Поддубный.

Работу охраны будут изучать следственные органы, добавил он. Сотрудники компании, по его словам, работали по должностной инструкции и выполняли контракт.

«Досматривать детей мы по закону не имеем права, смотреть их личные вещи и так далее», — подчеркнул Поддубный, добавив, что охранники уделяют особое внимание взрослым, которые заходят в школу, а касаемо детей проводился только «визуальный осмотр» в рамках действующих правил.

Находившаяся в гимназии в момент ЧП женщина работает в компании с 2018 года и периодически проходит проверки, рассказал руководитель организации. Она нажала тревожную кнопку, когда происшествие уже случилось.

«[Поймите,] охранник один, невооруженный. Это всего лишь охранник. Нужно какие-то более серьезные меры предпринимать», — заключил глава ЧОО.

Напомним, сегодня восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии. Пятерых человек госпитализировали с ранениями, один из мальчиков находится в тяжелом состоянии. Жертвами стали две девочки, включая стрелявшую. После ЧП в брянских учебных заведениях проведут масштабные проверки соблюдения требований к антитеррористической защищенности.

Ранее сестра-близняшка устроившей стрельбу девочки заявила, что ее не травили одноклассники.