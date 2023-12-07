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Дороги у 90 образовательных учреждений в Подмосковье сделают безопаснее

Дороги Подмосковья возле образовательных учреждений оборудуют проекционной подсветкой

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Для повышения безопасности учащихся образовательных учреждений Московской области участки региональных дорог оборудуют проекционной подсветкой, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Оборудуем проекционной подсветкой дороги у 90 образовательных учреждений: детских садов, школ, гимназий, лицеев. Проекционная подсветка подразумевает установку П- или Г-образных опор над пешеходными переходами и дублирование дорожных знаков на проезжей части светодиодными проекторами, что позволяет сделать пешеходов и дорожные знаки более заметными для автомобилистов в темное время суток и при плохих погодных условиях. В качестве эксперимента проекционную подсветку уже смонтировали на дороге у гимназии Примакова в деревне Раздоры», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Работы проведут вблизи школ и детского сада на улицах Космонавтов, Коммунистической, Карла Маркса, Михалевича и Чугунова в Раменском, а также в Истре – у восьми образовательных учреждений на Волоколамском шоссе, у детсадов на ул. Победы в г. Дедовске и на ул. Комсомольской в п. Павловской Слободе. В Одинцове подсветку смонтируют вблизи Дубовской школы в пос. ВНИИСОК, у Перхушковской школы в с. Перхушково, вблизи Татарковской школы в с. Татарки и Часцовской школы в п. Часцы.

Также проекционной подсветкой оборудуют пешеходные переходы и знаки у образовательных учреждений в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Красногорске, Котельниках, Сергиевом Посаде, Талдоме и других округах.

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