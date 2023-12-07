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В Крыму пьяный мужчина отказался пристегиваться и был избит инспектором ГИБДД

В Крыму сотрудник ГИБДД избил задержанного из-за отказа пристегиваться

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Depositphotos

В Крыму сотрудник ГИБДД получил условный срок за то, что избил задержанного. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Нижнегорском районе региона. Пострадавший в состоянии алкогольного опьянения ездил по городу на мотороллере без номеров, когда его остановил сотрудник ГИБДД.

Во время задержания пьяный мужчина попытался сбежать, но его посадили в служебную машину. В салоне инспектор потребовал, чтобы россиянин пристегнулся, но задержанный отказывался и выкрикивал грубые слова.

В итоге служащий избил человека. Пострадавший продолжил сопротивляться, после чего сотрудник ГИБДД стал угрожать.

В отношении правоохранителя возбудили дело. Мужчина получил три года условного заключения. Помимо этого, он не сможет работать в органах еще два года.

Ранее в Краснодаре пьяные инспектора ГИБДД устроили пьяное ДТП.

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